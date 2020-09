Ulteriori 3 problemi segnalati con WhatsApp a settembre: beta con lacune (Di giovedì 17 settembre 2020) Il mese di settembre non si sta rivelando particolarmente fortunato per WhatsApp, almeno per quanto riguarda il suo sviluppo tramite le beta che nell’ultimo periodo hanno visto la luce. Un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo già portato alla vostra attenzione un bug che ha portato diversi utenti a ritrovarsi espulsi dai gruppi ai quali si partecipava, nonostante i loro admin non avessero preso provvedimenti nei nostri confronti. Questo giovedì, però, pare che la situazione sia un tantino peggiorata. I 3 problemi WhatsApp extra riscontrati oggi 17 settembre con le ultime beta All’elenco dei malfunzionamenti dobbiamo aggiungere altre tre anomalie. Si tratta di problemi WhatsApp non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Il mese dinon si sta rivelando particolarmente fortunato per, almeno per quanto riguarda il suo sviluppo tramite leche nell’ultimo periodo hanno visto la luce. Un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo già portato alla vostra attenzione un bug che ha portato diversi utenti a ritrovarsi espulsi dai gruppi ai quali si partecipava, nonostante i loro admin non avessero preso provvedimenti nei nostri confronti. Questo giovedì, però, pare che la situazione sia un tantino peggiorata. I 3extra riscontrati oggi 17con le ultimeAll’elenco dei malfunzionamenti dobbiamo aggiungere altre tre anomalie. Si tratta dinon ...

A scuola si va, ma i professori nella maggior parte dei casi non ci sono. Tanto meno i supplenti, molti dei quali non sono stati ancora chiamati. La mattinata degli alunni passa così, tra qualche lezi ...

Referendum sul taglio dei parlamentari, perché votare Sì e perché votare No: guida per indecisi

Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre del 2019 ...

A scuola si va, ma i professori nella maggior parte dei casi non ci sono. Tanto meno i supplenti, molti dei quali non sono stati ancora chiamati. La mattinata degli alunni passa così, tra qualche lezi ...

Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre del 2019 ...