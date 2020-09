The Matrix 4: Keanu Reeves svela come si è mantenuto in forma quando il set ha chiuso (Di giovedì 17 settembre 2020) Keanu Reeves rivela come ha mantenuto la forma fisica necessaria per interpretare Neo in The Matrix 4 durante il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal set. Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a Berlino, ma la star Keanu Reeves ricorda il momento in cui il set ha dovuto chiudere per via dell'emergenza sanitaria e rivela come è riuscito a mantenersi in forma nonostante l'inattività forzata. The Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, vedrà il ritorno di Keanu Reeves nel ruolo di Neo. Subito dopo la fine della leg di riprese a San Francisco, l'emergenza sanitaria globale ha costretto il cast e la crew a sospendere la lavorazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)rivelahalafisica necessaria per interpretare Neo in The4 durante il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal set. Le riprese di The4 sono in corso a Berlino, ma la starricorda il momento in cui il set ha dovuto chiudere per via dell'emergenza sanitaria e rivelaè riuscito a mantenersi innonostante l'inattività forzata. The4, diretto da Lana Wachowski, vedrà il ritorno dinel ruolo di Neo. Subito dopo la fine della leg di riprese a San Francisco, l'emergenza sanitaria globale ha costretto il cast e la crew a sospendere la lavorazione ...

