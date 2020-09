Napoli, Milik è a Castel Volturno. Oggi può arrivare la decisione (Di giovedì 17 settembre 2020) Napoli, Milik è a Castel Volturno. Oggi può arrivare la decisione dell’attaccante, il suo agente è a Trigoria per trattare con la Roma Arek Milik si trova a Napoli, nel Training Center di Castle Volturno. Il giocatore – come riportato da Sky Sport 24 – si è allenato in palestra, ma ormai è sempre più lontano da Napoli. DECISIONI A BREVE – Il suo agente nel frattempo si trova a Trigoria: la decisione finale spetta all’attaccante polacco, tutti sono in attesa del sì. Ore decisive dunque, la serie A attende. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020)è apuòladell’attaccante, il suo agente è a Trigoria per trattare con la Roma Areksi trova a, nel Training Center di Castle. Il giocatore – come riportato da Sky Sport 24 – si è allenato in palestra, ma ormai è sempre più lontano da. DECISIONI A BREVE – Il suo agente nel frattempo si trova a Trigoria: lafinale spetta all’attaccante polacco, tutti sono in attesa del sì. Ore decisive dunque, la serie A attende. Leggi su Calcionews24.com

