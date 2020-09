Mario Sconcerti all’attacco: “Pirlo allenatore con tema da seconda-terza elementare, una piccola vergogna” (Di giovedì 17 settembre 2020) Duro affondo di Mario Sconcerti in merito alla tesi con cui Andrea Pirlo ha ottenuto l’abilitazione Uefa Pro in quel di Coverciano. Il giornalista, all’interno del suo spazio su calciomercato.com, non le manda certo a dire: “Che razza di Università è quella di Coverciano che chiede agli allenatori quello che vogliono fare da grande? In seconda-terza elementare arrivava il tema “l’allievo parli della sua famiglia” e Pirlo ha fatto esattamente questo.“ “Posso dire che è una piccola vergogna? – prosegue Sconcerti – Per Pirlo, il relatore Ulivieri che certamente avrà provato soddisfazione e tutti gli altri allenatori? Complimenti alle idee di calcio di Pirlo, che vuole ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Duro affondo diin merito alla tesi con cui Andrea Pirlo ha ottenuto l’abilitazione Uefa Pro in quel di Coverciano. Il giornalista, all’interno del suo spazio su calciomercato.com, non le manda certo a dire: “Che razza di Università è quella di Coverciano che chiede agli allenatori quello che vogliono fare da grande? Inarrivava il“l’allievo parli della sua famiglia” e Pirlo ha fatto esattamente questo.“ “Posso dire che è unavergogna? – prosegue– Per Pirlo, il relatore Ulivieri che certamente avrà provato soddisfazione e tutti gli altri allenatori? Complimenti alle idee di calcio di Pirlo, che vuole ...

