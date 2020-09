“Lei è una terrorista”: pediatra insultata per aver prescritto tampone a bambina con febbre e raffreddore (Di giovedì 17 settembre 2020) Una pediatra di Teramo è stata pesantemente insultata al telefono da una coppia di genitori solo per aver suggerito che la figlia eseguisse un tampone per la ricerca del Covid-19. A raccontare l’accaduto è stesso la pediatra tramite un post su Facebook: “Qualche genitore ci ritiene responsabili del protocollo che dobbiamo far rispettare quando un bambino malato anche per motivi non ritenuti gravi come un banale raffreddore. Parlo della richiesta di tampone attraverso organi istituiti da questo governo (Siesp). Il pediatra o il medico di medicina generale che non attua questo protocollo rischia la galera e l’espulsione dall’ordine dei medici come responsabili di eventuali epidemie. Genitori prima di ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Unadi Teramo è stata pesantementeal telefono da una coppia di genitori solo persuggerito che la figlia eseguisse unper la ricerca del Covid-19. A raccontare l’accaduto è stesso latramite un post su Facebook: “Qualche genitore ci ritiene responsabili del protocollo che dobbiamo far rispettare quando un bambino malato anche per motivi non ritenuti gravi come un banale. Parlo della richiesta diattrso organi istituiti da questo governo (Siesp). Ilo il medico di medicina generale che non attua questo protocollo rischia la galera e l’espulsione dall’ordine dei medici come responsabili di eventuali epidemie. Genitori prima di ...

