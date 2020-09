Laura Dern: carriera, biografia e chi è l’attrice vincitrice dell’Oscar (Di giovedì 17 settembre 2020) Laura Dern: carriera, biografia e chi è l’attrice vincitrice dell’Oscar Per gli amanti del cinema quello di Laura Dern non è un volto nuovo: musa di David Lynch, l’abbiamo vista in diverse pellicole del regista americano negli anni Novanta. La Dern è però un’attrice a tutto tondo e una grande interprete: figlia d’arte (la madre è Dian Ladd, il padre Bruce Dern), la Dern ha vinto l’Oscar per migliore attrice non protagonista, ottenuto nel giorno del suo compleanno, premio che ha dedicato ai suoi genitori, che ha definito “supereroi”. Serie tv anni Novanta da rivedere nel 2019: trame e migliori titoliSegui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020)e chi è l’attricedell’Oscar Per gli amanti del cinema quello dinon è un volto nuovo: musa di David Lynch, l’abbiamo vista in diverse pellicole del regista americano negli anni Novanta. Laè però un’attrice a tutto tondo e una grande interprete: figlia d’arte (la madre è Dian Ladd, il padre Bruce), laha vinto l’Oscar per migliore attrice non protagonista, ottenuto nel giorno del suo compleanno, premio che ha dedicato ai suoi genitori, che ha definito “supereroi”. Serie tv anni Novanta da rivedere nel 2019: trame e migliori titoliSegui Termometro Politico su Google ...

Ultime Notizie dalla rete : Laura Dern Jurassic Park: Laura Dern che si siede diventa virale su Tik Tok SuperEva Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow sul rapporto con il cast originale

Colin Trevorrow è tornato a parlare della produzione di Jurassic World: Dominion e del rapporto sul set con i membri del cast originale di Jurassic Park. Colin Trevorrow ha rilasciato una nuova interv ...

Jurassic World 3: Colin Trevorrow parla del film

Attualmente in fase di lavorazione, Jurassic World 3 è il tanto atteso film appartenente al nuovo filone della saga di Jurassic Park che andrà a completare la seconda trilogia. Il regista dell’opera, ...

A Venezia Laura Dern dà voce a Dorothy Lewis in un documentario inquietante, interessante e curioso

“Mamma tu sei l’unica psichiatra che fa terapia di gruppo con una persona sola” osserva ironicamente la figlia di Dorothy Lewis, famosa criminologa americana che ha dedicato la sua vita allo studio de ...

