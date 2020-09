Il segreto anticipazioni | Francisca prova a scappare | ce la farà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ tempo di festeggiare a Puente Viejo e anche il buon Hipolito è tornato a casa per il Natale. Tantissima felicità per Dolores che può riabbracciare Belen! A casa di Don Ignacio è Manuela a occuparsi delle decorazioni natalizie, mentre Rosa non fa altro che prendere appunti in vista del matrimonio! Ma che cosa accadrà domani? Non ci resta che scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate de Ilcon la trama della puntata di domani 18 settembre 2020.capisce che è arrivato il momento di lasciare il Padiglione e organizza la sua fuga. Ce la farà? Nel frattempo è tempo di festeggiare tutti insieme per la messa di Natale… IL: LA TRAMA DI DOMANI 18 SETTEMBRE 2020 Tomas, Inigo e Adolfo ...