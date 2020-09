Giorgia Meloni, Andrea Giambruno il compagno debutta a Studio Aperto e di lei dice “ E’ stato un colpo di fulmine” (Di giovedì 17 settembre 2020) Giorgia Meloni è una donna molto riservata e di lei, oltre a sapere che ha un compagno e una figlia, si sa ben poco. La Meloni che è concentratissima nel suo ruolo politico, tiene la vita familiare ben lontana e gli affetti, dei quali spesso sente la nostalgia perché il suo ruolo la tiene spesso lontana da casa, li conserva e custodisce con estrema gelosia. Andrea Giambruno a Studio Aperto Del compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, si sa davvero poco ma ora che ha iniziato questa nuova avventura leggendo il tg di Studio Aperto, probabilmente, si saprà qualcosa di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 17 settembre 2020)è una donna molto riservata e di lei, oltre a sapere che ha une una figlia, si sa ben poco. Lache è concentratissima nel suo ruolo politico, tiene la vita familiare ben lontana e gli affetti, dei quali spesso sente la nostalgia perché il suo ruolo la tiene spesso lontana da casa, li conserva e custodisce con estrema gelosia.Deldi, si sa davvero poco ma ora che ha iniziato questa nuova avventura leggendo il tg di, probabilmente, si saprà qualcosa di ...

