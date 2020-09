Dayane Mello ancora innamorata di Mario Balotelli? “Ho dei sentimenti fortissimi per lui” (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 i concorrenti si lasciano andare sempre di più e inizia a fare discorsi che riguardano la loro vita privata. E’ il caso di Dayane Mello che qualche ora fa ha parlato di Mario Balotelli, uomo che è stato al suo fianco ancora prima di Stefano Sala, il papà di sua figlia. Nella casa del Grande Fratello vIP 5, come ben sappiamo, c’è anche Enock Barwuah, il fratello del noto calciatore. Ed è proprio con lui che la bella modella brasiliana ha parlato di Mario ammettendo che era innamorata di lui ma forse non solo in passato… “Ero una ragazzina, quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni… L’ho amato e ho ancora dei sentimenti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 i concorrenti si lasciano andare sempre di più e inizia a fare discorsi che riguardano la loro vita privata. E’ il caso diche qualche ora fa ha parlato di, uomo che è stato al suo fiancoprima di Stefano Sala, il papà di sua figlia. Nella casa del Grande Fratello vIP 5, come ben sappiamo, c’è anche Enock Barwuah, il fratello del noto calciatore. Ed è proprio con lui che la bella modella brasiliana ha parlato diammettendo che eradi lui ma forse non solo in passato… “Ero una ragazzina, quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni… L’ho amato e hodei...

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020: Dayane Mello ricorda il primo bacio con Balotelli. Ritorno di fiamma? | Video Mediaset - blogtivvu : Enock finge di dover lasciare il #GFVip per Balotelli: Dayane Mello piange - infoitcultura : “Innamorata di Mario Balotelli, sono in Italia per lui”: questo lega Dayane Mello a Enock Barwuah - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello protagonista della prima Lite in Casa (VIDEO) - infoitcultura : Dayane Mello, lo spacco della brasiliana è vertiginoso: mette i brividi-FOTO -