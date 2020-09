Covid in Campania, è allarme arancione: ?il virus delle vacanze non cala (Di giovedì 17 settembre 2020) Da 458 a seimila: la caccia al virus in Campania - per capire la fiammata estiva - è nel numero dei tamponi quotidiani. 458 era la media giornaliera di marzo (quando i positivi furono 2.240 e... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 settembre 2020) Da 458 a seimila: la caccia alin- per capire la fiammata estiva - è nel numero dei tamponi quotidiani. 458 era la media giornaliera di marzo (quando i positivi furono 2.240 e...

msgelmini : #Campania prima nei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore 186 positivi con circa 6mila tamponi effettuati. Dov’è… - CarpaneseSilva1 : RT @EleLe08: Al Sud la classe media, 'quelli studiati' ripetono continuamente:'Siamo in pieno covid, se non arriva il vaccino, Trump è un p… - damorantonio : RT @MaestroSMorra: #Covid 'in piazza il M5S' Chiusura campagna elettorale Regionale Campania e Referendum a Napol. Si vota il 20/21 sette… - marino29b : RT @MaestroSMorra: #Covid 'in piazza il M5S' Chiusura campagna elettorale Regionale Campania e Referendum a Napol. Si vota il 20/21 sette… - LeveHome : RT @EleLe08: Al Sud la classe media, 'quelli studiati' ripetono continuamente:'Siamo in pieno covid, se non arriva il vaccino, Trump è un p… -