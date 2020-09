Coronavirus, il bollettino di oggi 17 settembre: 1585 positivi e 13 morti (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono stati eseguiti 101.773 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 212, 5 in più rispetto a ieri. Nessuna regione a zero casi. Il dato più alto in Lombardia e Campania Secondo il bollettino del ministero della Salute, il numero di casi di positività nelle ultime 24 ore è salito a 1585 unità. Le vittime … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono stati eseguiti 101.773 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 212, 5 in più rispetto a ieri. Nessuna regione a zero casi. Il dato più alto in Lombardia e Campania Secondo ildel ministero della Salute, il numero di casi dità nelle ultime 24 ore è salito aunità. Le vittime … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

