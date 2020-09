Calciomercato Sassuolo – Ufficiale l’arrivo di Romagna con Tripardelli che va al Cagliari

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilsi arricchisce di una nuova pedina, si tratta del difensoreche arriva dalcon la conseguente cessione ai sardi di, ma altre trattative sono in corso come quella di Ferrari richiestissimo dal Torino.scambioAdesso è: il terzino Alessandro Tripaldelli è un nuovo calciatore del. Al, passa il difensore Filippo. I due club hanno definito le due operazioni a titolo definitivo. Questo il comunicato del club neroverde: “L’U.S.Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di: ...

SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, c'è la firma di #Tripaldelli - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: ufficiale il ritorno di Romagna, Tripaldelli ceduto al Cagliari. - BCC1920 : Ufficiale - Alessandro #Tripaldelli è del #Cagliari, #Romagna al Sassuolo - SCalciomercato : ? E' ufficiale lo scambio tra @SassuoloUS e @CagliariCalcio che porta @RomagnaFilippo ???? nuovamente in neroverde, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco Campana che si è avvalso della collaborazione ...(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l'approdo in rossoblù di Marin, Zappa, Sottil e Luvumbo. Difensore esterno sinistro, sarà chi ...Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l’approdo in rossoblù di Marin, Zappa, Sottil e Luvumbo. Difensore esterno sinistro, sarà chiamato a sostituire Pellegrin ...