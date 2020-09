Von der Leyen | “in Europa tutti dovranno avere il salario minimo”

fattoquotidiano : Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glob… - europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - repubblica : Von der Leyen: 'Europei pronti a uscire da fragilità. Servono salari minimi in tutti i Paesi' [aggiornamento delle… - moneypuntoit : ?? Il Recovery Fund secondo l'UE: risorse al green e al digitale. Ecco il piano von der Leyen ?? - FrancescoBechis : RT @formichenews: Coraggio, Ue. Dai diritti umani alla Sanità, von der Leyen suona la carica L'articolo di @FrancescoBechis -

'Per accordo commerciale resta pochissimo tempo' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 set - Von der Leyen ha aggiunto che non e' possibile 'ignorare l'accordo Ue-Regno unito, non applicarne ...Obiettivo taglio gas serra almeno 55% entro 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 set - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato la proposta di ridurr ...ROME, SEP 16 - European Commission President Ursula von der Leyen said Wednesday that the EU will organize a big health summit with the Italian government that will take place in Italy. "We will organ ...