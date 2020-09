Ue, Von der Leyen: “L’Europa deve superare le fragilità dopo il Covid” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Questo è il momento dell’Unione europea, che deve affrontare un momento di fragilità”. E’ il primo tema affrontato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Questo è il momento dell’Unione europea, che deve affrontare un momento di fragilità”. E’ il primo tema affrontato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo.

fattoquotidiano : Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glob… - europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - repubblica : Von der Leyen: 'Europei pronti a uscire da fragilità. Servono salari minimi in tutti i Paesi' [aggiornamento delle… - nimocchiontone : Von der Leyen: 'Organizzeremo con Conte un vertice in Italia sulla sanità' | 'Tutti devono avere un salario minimo'… - sandrogaggioli : RT @mrctrdsh: Un epico discorso della presidente Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione si è appena concluso a Strasburgo. Mi sono se… -