Torino, Ricoverato in Ospedale per una Grave Malattia: Studente “Ritorna a Scuola” dal PC (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sedicenne frequenta l’Itis Primo Levi di Torino, ma &eGrave; stato costretto a seguire le lezioni online dopo che una Grave polmonite bilaterale che lo ha colpito. Primo Giorno di scuola? Qualcuno lo ha passato all’Ospedale. Un ragazzo di 16 anni Studente del quarto anno dell’ITIS Primo Levi a Torino ha seguito le prime lezione online dell’anno scolastico dal reparto di rianimazione dell’Ospedale Mauriziano di Torino, con l’aiuto del dottor Vincenzo Segala. Il giovane era giunto al pronto soccorso lo scorso venerd&iGrave;, con febbre alta e grandi difficolt&aGrave; respiratorie, ieri 14 settembre si era ripreso abbastanza da poter prendere parte alla presenza virtuale ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il sedicenne frequenta l’Itis Primo Levi di, ma &e; stato costretto a seguire le lezioni online dopo che unapolmonite bilaterale che lo ha colpito. Primo Giorno di scuola? Qualcuno lo ha passato all’. Un ragazzo di 16 annidel quarto anno dell’ITIS Primo Levi aha seguito le prime lezione online dell’anno scolastico dal reparto di rianimazione dell’Mauriziano di, con l’aiuto del dottor Vincenzo Segala. Il giovane era giunto al pronto soccorso lo scorso venerd&i;, con febbre alta e grandi difficolt&a; respiratorie, ieri 14 settembre si era ripreso abbastanza da poter prendere parte alla presenza virtuale ...

brongosalvatore : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid - Lgiova66 : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid - 501_tot : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid - TorinoNews24 : Torino – Ricoverato per polmonite bilaterale, 16enne fa primo giorno di scuola in rianimazione al Mauriziano... - AnnickQuemper : RT @PieraBelfanti: Primo giorno di lezione in rianimazione per il sedicenne ricoverato per sospetto Covid -