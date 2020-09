(Di mercoledì 16 settembre 2020)- 'Organici ridotti all'osso, nessun progetto di turn over, carichi di lavoro che risultano essere insostenibili e il rischio di non garantire servizi all'utenza'. Così la Funzione pubblica ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, Agenzia entrate, carenze di organico in sedi di Siracusa e Noto: appello Cisl Fp a deputazione nazionale - LibertaSicilia : Siracusa. Agenzia delle Entrate di Siracusa e Noto. Carenza degli organici e carichi di lavoro che risultano essere… - danielepassanis : RT @danielepassanis: ?? AGENZIA ENTRATE Siracusa: depauperamento delle professionalità e disservizi all’utenza!!! L’analisi della @cislfp Ra… - danielepassanis : ?? AGENZIA ENTRATE Siracusa: depauperamento delle professionalità e disservizi all’utenza!!! L’analisi della @cislfp… - siracusaoggi : (Siracusa. Agenzia delle Entrate: 'Organici ridotti all'osso e carichi di lavoro insostenibili') -… -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa Agenzia

Roma, 16 set 11:48 - (Agenzia Nova) - La presidente della Commissione europea ha dichiarato che sulla questione migranti tutti gli stati Ue devono fare la loro parte e che servono i rimpatri. "Esattam ...Ci sono quattro inchieste aperte dalla procura di Roma e una decina di persone attualmente indagate per frode in commercio in relazione alle forniture di mascherine prima e dopo l'emergenza coronaviru ...Organici ridotti all’osso, nessun progetto di turn over, carichi di lavoro che risultano essere insostenibili e il rischio di non garantire servizi all’utenza. Questa la situazione nella sede di Sirac ...