La custodia Apple cambierà densità per proteggere dalle cadute l’iPhone (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto: Apple)Le cadute rimangono la principale causa di morte per gli smartphone che si danneggiano soprattutto a livello di display e/o di vetro comportando riparazioni spesso molto costose. Utilizzare una cover assieme a un vetro temprato è indispensabile per allungare la vita del gadget in modo sensibile, anche se si inficia il design del dispositivo. Ma può capitare che anche questo secondo livello di protezione non risulti sufficiente. Per ovviare al problema, Apple ha brevettato una tecnologia molto interessante a proposito. Secondo quanto si può leggere nel brevetto depositato presso l’apposito ufficio statunitense Uspto, la cover andrebbe a sfruttare materiali elettromeccanici attivi in grado di cambiare le proprietà interne in pochi millisecondi. In buona sostanza, nell’imminenza di un ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto:)Lerimangono la principale causa di morte per gli smartphone che si danneggiano soprattutto a livello di display e/o di vetro comportando riparazioni spesso molto costose. Utilizzare una cover assieme a un vetro temprato è indispensabile per allungare la vita del gadget in modo sensibile, anche se si inficia il design del dispositivo. Ma può capitare che anche questo secondo livello di protezione non risulti sufficiente. Per ovviare al problema,ha brevettato una tecnologia molto interessante a proposito. Secondo quanto si può leggere nel brevetto depositato presso l’apposito ufficio statunitense Uspto, la cover andrebbe a sfruttare materiali elettromeccanici attivi in grado di cambiare le proprietà interne in pochi millisecondi. In buona sostanza, nell’imminenza di un ...

