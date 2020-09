Juventus | retroscena Suarez | la telefonata di Paratici e la frenata inattesa…

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Interessantedi mercato svelato dal Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra lae il Barcellona per Luis. Il Pistolero sembrava ad un passo dai bianconeri ma qualcosa non è andato come ci aspettava e nella giornata di ieri sarebbe andata in scena una chiamata importante che avrebbe messo fine al possibile affare., la chiamata dipercaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="629"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende, nella serata di ieri il ds dellaFabioavrebbe telefonato ai vertici del Barcellona per spiegare il dietrofront dei bianconeri nella trattativa per l'attaccante uruguaiano. Uno dei fattori importanti che ...