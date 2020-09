Grande incendio al porto di Ancona | scuole chiuse

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ANCONA – È divampato nella notte, nella zona portuale di Ancona, un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme sembra che siano partite da un capannone per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ancona supportati da squadre provenienti anche da altre città. Dal luogo dell’incendio si è alzata una densa colonna di fumo. Al momento non risultano esserci vittime e le fiamme sono state circoscritte anche se restano alcuni focolai.

repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:53] - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona [aggiornamento delle 07:03] - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona [aggiornamento delle 05:17] - LuciaLaVita1 : RT @repubblica: Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 08:38] - AvvMennillo : Rogo ad Ancona, le fiamme divorano interi capannoni del porto -

È scoppiato dopo la mezzanotte nell'area ex Tubimar. Non ci sono morti né feriti, ma alcune persone segnalano che l'aria nel centro città è irrespirabile. Il Comune ha invitato i cittadini a limitare ...