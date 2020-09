Fiorentina-Torino: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sabato 19 Settembre alle ore 18:00 si disputerà l’anticipo Fiorentina-Torino nello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La Serie A ricomincia la sua stagione dopo l’improvviso stop dovuto al Covid-19, che ha fatto tremare e preoccupare i palazzi del Calcio. Si comincia da subito con una sfida affascinante con due squadre che vogliono da subito premere sull’acceleratore. Leggi anche: Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv Come arrivano le due squadre alla sfida La Fiorentina ha effettuato 2 operazioni in entrata acquistando dal Verona il centrocampista Sofyan Amrabat e facendo suo a parametro zero il trequartista Jack Bonaventura ex Milan. Di ritorno in viola anche Eysseric al termine del prestito annuale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sabato 19 Settembre alle ore 18:00 si disputerà l’anticiponello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La Serie A ricomincia la sua stagione dopo l’improvviso stop dovuto al Covid-19, che ha fatto tremare e preoccupare i palazzi del Calcio. Si comincia da subito con una sfida affascinante con due squadre che vogliono da subito premere sull’acceleratore. Leggi anche: Juventus-Sampdoria:in tv Come arrivano le due squadre alla sfida Laha effettuato 2 operazioni in entrata acquistando dal Verona il centrocampista Sofyan Amrabat e facendo suo a parametro zero il trequartista Jack Bonaventura ex Milan. Di ritorno in viola anche Eysseric al termine del prestito annuale ...

