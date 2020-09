Dalla Francia, il Psg cerca un colpo alla Florenzi: nel mirino un big dell’Inter (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbero esserci novità importanti in casa Inter in riferimento al mercato in uscita. Dalla Francia, si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del Psg per un gioiello nerazurro. Si tratta di Radja Nainggolan il cui futuro è in bilico.Nainggolan: il Psg tenta colpo alla Florenzicaption id="attachment 962743" align="alignnone" width="467" Radja Nainggolan Cagliari (getty images)/captionSecondo quanto riferisce Telefoot, infatti, il nome del belga sarebbe entrato prepotentemente nel mirino dei vice campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Leonardo avrebbe messo gli occhi su Nainggolan, potenziale fuoriclasse per il quale non dovrebbero servire cifre folli. Il centrocampista, reduce da una stagione in prestito al Cagliari, è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbero esserci novità importanti in casa Inter in riferimento al mercato in uscita., si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del Psg per un gioiello nerazurro. Si tratta di Radja Nainggolan il cui futuro è in bilico.Nainggolan: il Psg tentacaption id="attachment 962743" align="alignnone" width="467" Radja Nainggolan Cagliari (getty images)/captionSecondo quanto riferisce Telefoot, infatti, il nome del belga sarebbe entrato prepotentemente neldei vice campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Leonardo avrebbe messo gli occhi su Nainggolan, potenziale fuoriclasse per il quale non dovrebbero servire cifre folli. Il centrocampista, reduce da una stagione in prestito al Cagliari, è ...

ItaSportPress : Dalla Francia, il Psg cerca un colpo alla Florenzi: nel mirino un big dell'Inter - - repubblica : La Francia si spacca sui certificati di verginità per le ragazze. I medici: 'Sbagliato vietarli' [dalla nostra corr… - CentiTiberio : @Lele_black_dog @beppe_grillo Visto o ascoltato? E' una videochiamata! Quindi ti sta bene di continuare a prendere… - MattTMagistelli : La #grecia rivendica una zona di mare non sua, minaccia un paese NATO nemico della Francia e decide di comprare dal… - lockon_cc07 : RT @FcInterNewsit: Dalla Francia - Il Psg mette Nainggolan nel mirino: Leonardo punta a un affare in stile Florenzi -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Dalla Francia – Leonardo vuole Nainggolan al PSG: i dettagli dell’offerta passioneinter.com Le trattative e il sogno nascosto: il ritorno dei templari in Vaticano

Non è da escludere che in passato, magari durante una delle tante epidemie di peste, i Templari si siano coperti il volto con qualcosa come oggi accade con la mascherina. Ma fa comunque una certa impr ...

Mr. Klein, da giovedì 21 gennaio al cinema

Il protagonista è un cinico antiquario che si arricchisce acquistando i beni degli ebrei deportati. Siamo nella Francia di Vichy, dal gennaio al luglio del '42. Mr. Klein ha un omonimo ebreo e partigi ...

Google, Apple, Facebook, Amazon e la Web Tax: il pasticcio fiscale e lo scontro USA-UE

Prendete i big del web - Google, Apple, Facebook, Amazon e compagnia bella -, aggiungetevi l'OCSE, i Governi nazionali, il Presidente Trump e, ingrediente finale, l'erario di ciascun Paese. Cosa otten ...

Non è da escludere che in passato, magari durante una delle tante epidemie di peste, i Templari si siano coperti il volto con qualcosa come oggi accade con la mascherina. Ma fa comunque una certa impr ...Il protagonista è un cinico antiquario che si arricchisce acquistando i beni degli ebrei deportati. Siamo nella Francia di Vichy, dal gennaio al luglio del '42. Mr. Klein ha un omonimo ebreo e partigi ...Prendete i big del web - Google, Apple, Facebook, Amazon e compagnia bella -, aggiungetevi l'OCSE, i Governi nazionali, il Presidente Trump e, ingrediente finale, l'erario di ciascun Paese. Cosa otten ...