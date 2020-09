Call of Duty Warzone anche su mobile? Le indiscrezioni sul Battle Royale (Di mercoledì 16 settembre 2020) La scorsa primavera ha trovato in Call of Duty Warzone un insospettabile protagonista della scena videoludica. Non certo per il nome, con il marchio iconico del mondo degli sparatutto che non ha certo bisogno di presentazioni. A colpire è stata la capacità degli addetti ai lavori di mantenere il progetto in sordina sostanzialmente fino ai giorni precedenti alla release. I rumor e i leak hanno cominciato a trapelare soltanto quando il titolo era ormai in rampa di lancio. D’altronde, al giorno d’oggi, nel momento in cui i vari store inseriscono nel proprio codice riferimenti espliciti è impossibile tenere segreta la cosa. E il successo, per il Battle Royale di Activision, non è tardato ad arrivare. Complice anche il lockdown che ha costretto in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) La scorsa primavera ha trovato inofun insospettabile protagonista della scena videoludica. Non certo per il nome, con il marchio iconico del mondo degli sparatutto che non ha certo bisogno di presentazioni. A colpire è stata la capacità degli addetti ai lavori di mantenere il progetto in sordina sostanzialmente fino ai giorni precedenti alla release. I rumor e i leak hanno cominciato a trapelare soltanto quando il titolo era ormai in rampa di lancio. D’altronde, al giorno d’oggi, nel momento in cui i vari store inseriscono nel proprio codice riferimenti espliciti è impossibile tenere segreta la cosa. E il successo, per ildi Activision, non è tardato ad arrivare. Compliceil lockdown che ha costretto in ...

