Bettini vuole la Fase 2 del Conte 2

"Sarebbe avventuroso provocarne la caduta: un regalo ai potentati". È l'opinione di Goffredo Bettini, consigliere del segretario del Pd Nicola Zingaretti, circa la tenuta del governo, espressa in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Secondo l'ex eurodeputato dem il premier Conte, ad esempio, "è colui che ha interpretato meglio una politica equilibrata e incisiva" e perciò "considero pericoloso e avventuroso metterlo in discussione", spiega Bettini, che aggiunge: "Se si indebolisce il Pd e la leadership di Zingaretti, si indebolisce Conte".Ma per questo obiettivo, spiega il braccio destro di Zingaretti, sono all'opera "forze che vogliono normalizzare il Paese e colpire un governo libero, che non risponde a nessun ...

