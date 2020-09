Arriva la serie del Padrino sul nuovo streaming Paramount+

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il gruppo americano Viacom Cbs ha ordinato The Offer, miniprequel per raccontare la realizzazione de Ildal punto di vista dello storico produttore Al Ruddy. Scritta da Michael Tolkin, già distintosi per la sceneggiatura di Escape At Dannemora, prevede 10 episodi capaci di scavare nel capolavoro del 1972 di Francis Ford Coppola, che in queste settimane fra l’altro ha annunciato l’arrivo in sala di una nuova edizione rimontata de Il– Parte III. The Offer seguirà i tentativi di Ruddy di convincere Marlon Brando ad accettare il ruolo di don Vito Corleone, il boss della mafia italoamericana che gli ha regalato uno dei ruoli della vita. Emergerà anche lo scetticismo di Hollywood nel creare una pellicola del genere gangster movie e le critiche da parte della ...

