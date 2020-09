Allerta meteo della Protezione Civile del 16 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Comunicato Stampa Maltempo: Allerta arancione su parte di Calabria e Sicilia 16 settembre 2020 In arrivo temporali e venti forti al Sud Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti fino al pomeriggio di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Comunicato Stampa Maltempo:arancione su parte di Calabria e Sicilia 16In arrivo temporali e venti forti al Sud Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, darà luogo, nelle prossime ore, a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti fino al pomeriggio di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse che fa seguito ...

