Alberto Matano, l'annuncio in pompa magna per la collega. Lo scatto con lei fa subito boom (Di mercoledì 16 settembre 2020) Splendido annuncio del conduttore de 'La Vita in Diretta', Alberto Matano, che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di una collega. Ha voluto comunicare in questo modo il grande ritorno della donna, che dunque torna ad essere protagonista della trasmissione Rai. Si tratta di Giovanna Botteri, che per tanti mesi l'abbiamo vista al lavoro dalla Cina in veste di inviata. Ora è potuta finalmente rientrare in Italia, per la gioia di lui e di tutti i telespettatori. L'immagine ha fatto subito il giro della rete, ottenendo un consenso larghissimo. Giovanna è amatissima dal pubblico da casa e questo suo rientro nella nostra Penisola ha reso felici tutti quanti. Per il suo arduo compito svolto in questi mesi, è stata in grado di conquistare ...

