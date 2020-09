Albano Carrisi, lo sfogo del cantante: “La gente mi sta dicendo cose brutte” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Albano Carrisi è tornato a parlare della polemica che lo ha visto coinvolto negli ultimi mesi circa la sua pensione. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. «Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici», ha ribadito il cantante, ribadendo quanto precedentemente affermato. Lo sfogo di Albano Carrisi Parole, quelle di Albano Carrisi, che ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020)è tornato a parlare della polemica che lo ha visto coinvolto negli ultimi mesi circa la sua pensione. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. «Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici», ha ribadito il, ribadendo quanto precedentemente affermato. LodiParole, quelle di, che ...

marirappil : @Riccardo_ScZ @perchetendenza Non mischiamo fave e foglie come dicono in Puglia . Cosa centra il prezioso vino pu… - sunflowermarti : @_mirianaa__ albano carrisi?? - AgenziaOpinione : rai – radio 2 * i lunatici: ALBANO CARRISI, « NON SPOSO LOREDANA LECCISO STIAMO BENE COSÌ / LE POLEMICHE SULLA MIA… - SandroCenta : @SerglocSergio Albano Carrisi ha rettificato: “Con 1470 euro di pensione non arrivo a fine Mes”! - Giulicat1512 : RT @robydigi: @Giulicat1512 @gianpaolag18 e poi, parliamoci chiaro. Stiamo parlando di questo Albano Carrisi -