UNO disponibile su Google Stadia (Di martedì 15 settembre 2020) Ubisoft e Mattel sono lieti di annunciare che il videogioco UNO, basato sul gioco di carte più venduto al mondo, è ora disponibile per Stadia. Su Stadia, i giocatori potranno provare tutte quelle caratteristiche avvincenti che porteranno le partite di UNO a nuovi livelli. Il gioco, infatti, consente di personalizzare la propria esperienza con diverse regole, così che ogni partita sarà sempre diversa. Inoltre, i giocatori potranno sfidare fino a un massimo di tre amici in una partita tradizionale, sia online che in locale, o allearsi con un giocatore nella modalità2 contro 2. Il gioco ha anche diversi temi e DLC, che offriranno alcune carte speciali ed esclusive per un divertimento extra. Sarà possibile sperimentare il bordo ghiacciato del tema invernale, ravvivare le cose con i DLC ...

