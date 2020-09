Scuola, una bufala tira l’altra. Ormai la destra fa propaganda solo con le fake news. L’ultima performance è di Toti: pubblica una foto con i bambini in ginocchio. Ma era solo un gioco (Di martedì 15 settembre 2020) I bambini in ginocchio a Scuola, perché senza banchi, mostrati in un post su Facebook dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, sono una bufala vergognosa. L’ennesima diffusa da chi, in queste ore, anziché dare un contributo al Paese, ha scelto di attaccare, sempre e comunque, il governo e in particolare la ministra Lucia Azzolina alle prese con un difficile riavvio dell’anno scolastico. Per non parlare, poi, di chi la rilancia senza informarsi, alimentando la disinformazione (cioè quello che cercava chi l’ha resa virale sui social per fare propaganda), o, peggio ancora, chi continua a diffonderla pur sapendo che è una fake news (come alcuni media). “Cara Azzolina – scrive nel post ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Iin, perché senza banchi, mostrati in un post su Facebook dal governatore della Liguria, Giovanni, sono unavergognosa. L’ennesima diffusa da chi, in queste ore, anziché dare un contributo al Paese, ha scelto di attaccare, sempre e comunque, il governo e in particolare la ministra Lucia Azzolina alle prese con un difficile riavvio dell’anno scolastico. Per non parlare, poi, di chi la rilancia senza informarsi, alimentando la disinformazione (cioè quello che cercava chi l’ha resa virale sui social per fare), o, peggio ancora, chi continua a diffonderla pur sapendo che è una(come alcuni media). “Cara Azzolina – scrive nel post ...

