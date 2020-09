Savona, pestaggio brutale: in 5 contro un ragazzo di 22 anni (Di martedì 15 settembre 2020) In cinque contro un ragazzo di 22 anni. Un pestaggio giustificato dall'accusa, rivolta al giovane, di aver rubato una borsetta a una signora anziana. Solo un pretesto, secondo gli inquirenti: il fatto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) In cinqueundi 22. Ungiustificato dall'accusa, rivolta al giovane, di aver rubato una borsetta a una signora anziana. Solo un pretesto, secondo gli inquirenti: il fatto ...

nonela_radio : Pestaggio brutale a Savona, in 5 contro un 22enne - iconanews : Pestaggio brutale a Savona, in 5 contro un 22 enne - gianpaolodabove : Savona. 22enne sequestrato e pestato per oltre un’ora, arrestati cinque giovani tra i 22 e 33 anni … -