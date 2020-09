(Di martedì 15 settembre 2020): nonostante le norme anti-Covid impongano il rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra, nonchè il divieto di creare, la situazione suinon funziona come dovrebbe. Vagoni della metro ed autobus pieni: decisamentee tutti ammassati tra loro i passeggeri che quotidianamente usano iper andare a scuola oppure al lavoro, contravvenendo inevitabilmente alle prescrizioni anti contagio. Foto di Welcome to Favelas su Il Corriere della Città.

FrancescaCose : @simpaol Concordo; ho guardato ed ho visto un certa organizzazione agli ingressi nei limiti del ragionevole. Buio q… - LowSpirit979 : RT @MercurioPsi: Domani #Roma 'riparte', una grossa incognita sono i trasporti pubblici,ma il vero problema sarà la mobilità in generale. S… - CorriereCitta : Roma, trasporti: troppi assembramenti sui mezzi pubblici - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

