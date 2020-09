Municipio I: Campidoglio arrogante e opaco su Campo Testaccio (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “La vicenda di Campo Testaccio ha ormai assunto aspetti che definire grotteschi appare riduttivo, e puo’ essere portata ad esempio dell’approssimazione, della opacita’ e dell’arroganza con cui dal Campidoglio gestiscono il potere, senza alcun rispetto per i cittadini e per il lavoro svolto nei territori dalle istituzioni municipali”. Cosi’ in un comunicato la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali e dello Sport, Emiliano Monteverde. “A seguito dell’annuncio dell’accordo trovato dal Municipio I con la Regione Lazio e la A.S.P. Asilo Savoia per la realizzazione e la gestione di un Campo di calcio nell’area dell’ex Campo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “La vicenda diha ormai assunto aspetti che definire grotteschi appare riduttivo, e puo’ essere portata ad esempio dell’approssimazione, della opacita’ e dell’arroganza con cui dalgestiscono il potere, senza alcun rispetto per i cittadini e per il lavoro svolto nei territori dalle istituzioni municipali”. Cosi’ in un comunicato la presidente del Idi Roma, Sabrina Alfonsi, e l’assessore alle Politiche sociali e dello Sport, Emiliano Monteverde. “A seguito dell’annuncio dell’accordo trovato dalI con la Regione Lazio e la A.S.P. Asilo Savoia per la realizzazione e la gestione di undi calcio nell’area dell’ex...

79_Alessio : RT @romatoday: Una metro per #Spinaceto: la proposta del Municipio IX approda in Comune di Roma - romatoday : Una metro per #Spinaceto: la proposta del Municipio IX approda in Comune di Roma - Beatric16522218 : RT @mesoada: @Marco_dreams Per aver dipinto le mura esterne della scuola,anni fa,ci fecero una multa milionaria. Ma Rutelli, visto il clamo… - Irisamalu : RT @mesoada: @Marco_dreams Per aver dipinto le mura esterne della scuola,anni fa,ci fecero una multa milionaria. Ma Rutelli, visto il clamo… - Fusillide : RT @mesoada: @Marco_dreams Per aver dipinto le mura esterne della scuola,anni fa,ci fecero una multa milionaria. Ma Rutelli, visto il clamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Campidoglio Municipio I: Campidoglio arrogante e opaco su Campo Testaccio RomaDailyNews Non c'è pace per Campo Testaccio, niente consegna al municipio: il consigliere Diario ferma l'iter

La consegna dell'area al I municipio sembrava a un passo. E invece il Comune è tornato alla carica per bloccare l'iter. Non c'è pace per campo Testaccio, pronto a rinascere con un nuovo progetto di ca ...

Roma, bambino con la febbre alla materna: tutti in quarantena in attesa del tampone

Al bambino viene la febbre e finiscono tutti in quarantena. È accaduto ieri, primo giorno anche per le materne. A essere coinvolta, la scuola d'infanzia comunale "La Torre di Babele", nell'VIII munici ...

Un anno fa Comune e Municipio si contendevano la sua intitolazione: oggi l'area giochi è il regno dell’abbandono

Un anno fa Comune e Municipio discutevano per la sua intitolazione. L’area verde situata tra via Galba e viale Giustiniano Imperatore, per l’ente di prossimità, doveva essere destinata a ricordare Ald ...

La consegna dell'area al I municipio sembrava a un passo. E invece il Comune è tornato alla carica per bloccare l'iter. Non c'è pace per campo Testaccio, pronto a rinascere con un nuovo progetto di ca ...Al bambino viene la febbre e finiscono tutti in quarantena. È accaduto ieri, primo giorno anche per le materne. A essere coinvolta, la scuola d'infanzia comunale "La Torre di Babele", nell'VIII munici ...Un anno fa Comune e Municipio discutevano per la sua intitolazione. L’area verde situata tra via Galba e viale Giustiniano Imperatore, per l’ente di prossimità, doveva essere destinata a ricordare Ald ...