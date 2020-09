Maria Paola, i funerali a Caivano: Ciro dimesso dall'ospedale per l'ultimo saluto. «Correvamo verso la libertà» (Di martedì 15 settembre 2020) Ciro Migliore, il fidanzato di Maria Paola Gaglione, ha reso omaggio alla salma della giovane, prima che il feretro giungesse a Caivano per i funerali. Ciro ha ottenuto il permesso della Procura ed... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 settembre 2020)Migliore, il fidanzato diGaglione, ha reso omaggio alla salma della giovane, prima che il feretro giungesse aper iha ottenuto il permesso della Procura ed...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Paola Maria Paola, morta a Caivano: il commovente manifesto di Ciro

A poche ore dall’inizio dei funerali della 22enne Maria Paola Gaglione, sulla chiesa del Parco Verde di Caivano (Napoli), è apparso un manifesto del suo compagno Ciro. Il ragazzo probabilmente non pot ...

Funerali Maria Paola, lo striscione di Ciro fuori dalla chiesa: "Ti amerò oltre le nuvole"

Roma, 15 settembre 2020 - "Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le n ...

Caivano, i funerali di Maria Paola. Il manifesto di Ciro alla fidanzata uccisa: «Il mio cuore con te»

Poco prima dell'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione è spuntato all'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro, il suo compagno che quasi sicuramente non potrà ...

