Johnny lo zingaro è stato catturato

(Di martedì 15 settembre 2020) Era scappato alcuni giorni fa, la sua settima fuga l termine di dieci giorni di «licenza». Giuseppe Mastini, dettolo, èarrea Sassari. Gli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia hanno compiuto l’operazione questa mattina, dopo aver individuato, nelle ore scorse, il latitante in una villetta isolata. LEGGI ANCHE: Imbocca … L'articololoproviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Nonostante evasioni, omicidi, un rapimento e una raffica di rapine, Johnny Lo Zingaro è evaso per la TERZA volta do… - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - matteosalvinimi : #Salvini: Vado a processo il 3 ottobre tranquillo. Certo, in un Paese normale ministro della Giustizia avrebbe dett… - StreetNews24 : A quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppe Mastini, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari,… - crispadafora : RT @RaiNews: Alle sue spalle una lunga scia di sangue #johnnylozingaro -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny zingaro

Il bandito era evaso il 6 settembre dal carcere di Sassari, dove era detenuto dopo la precedente evasione del 2017 Evaso 'Johnny lo zingaro', non rientra dopo permesso Condividi 15 settembre 2020 E' s ...Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny ‘lo zingaro’ e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro' e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Era ...