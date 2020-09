J.K. Rowling è "morta" su Twitter: la trama del suo ultimo libro fa discutere, ecco perché (Di martedì 15 settembre 2020) L'hashtag #RIPJKRowling invade i social dopo che la trama del suo nuovo romanzo, il quinto della serie di Cormoran Strike, conferma la sua transfobia, ma i fan si dividono sulla sua 'morte'. J.K. Rowling torna a far parlare di sé dopo che l'hashtag #RIPJKRowling ieri ha invaso Twitter. No, l'autrice di Harry Potter non è morta, l'hashtag nasce dalla reazione indignata dei fan di fronte alla trama del suo ultimo romanzo, che conterrebbe la conferma esplicita alle sue idee transfobiche. Il nuovo romanzo di J.K. Rowling si intitola Troubled Blood ed è il quinto capitolo della serie di Cormoran Strike, scritta sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. Secondo quanto anticipato dal ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) L'hashtag #RIPJKinvade i social dopo che ladel suo nuovo romanzo, il quinto della serie di Cormoran Strike, conferma la sua transfobia, ma i fan si dividono sulla sua 'morte'. J.K.torna a far parlare di sé dopo che l'hashtag #RIPJKieri ha invaso. No, l'autrice di Harry Potter non, l'hashtag nasce dalla reazione indignata dei fan di fronte alladel suoromanzo, che conterrebbe la conferma esplicita alle sue idee transfobiche. Il nuovo romanzo di J.K.si intitola Troubled Blood ed; il quinto capitolo della serie di Cormoran Strike, scritta sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. Secondo quanto anticipato dal ...

camilla_posy : 5. Il professor Piton è in gran parte ispirato al professore di chimica della Rowling. - LongTakeIt : Al via le riprese del terzo capitolo della saga #AnimaliFantastici - floweeps : magari il vostro attivismo nel boicottare jk rowling lo metteste anche nel boicottare che ne so em*nem o cr*stiano… - Frra_Roma : Gente che, evidentemente, non ha mai sentito parlare di Psycho. JK Rowling ha le sue idee, che io posso non condiv… - paperaturchese : RT @lucesilverhawk: jk rowling è peggio della umbridge -