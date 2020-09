Il messaggio di Speranza a Salvini: “Non si può fare campagna elettorale sulle scuole” (Di martedì 15 settembre 2020) “L’apertura delle scuole è una sfida nazionale che riguarda tutto il Paese, non riguarda il singolo ministro. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Non si può fare campagna elettorale sulle scuole“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della presentazione del libro di Maurizio Martina Cibo Sovrano, con un chiaro riferimento alla campagna di buona parte del centrodestra e di Matteo Salvini contro la ministra Lucia Azzolina in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. L'articolo Il messaggio di Speranza a Salvini: “Non si può fare campagna elettorale sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “L’apertura delle scuole è una sfida nazionale che riguarda tutto il Paese, non riguarda il singolo ministro. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. Non si puòscuole“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nel corso della presentazione del libro di Maurizio Martina Cibo Sovrano, con un chiaro riferimento alladi buona parte del centrodestra e di Matteocontro la ministra Lucia Azzolina in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. L'articolo Ildi: “Non si può...

