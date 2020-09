Giulia De Lellis difende ex tronista dalle feroci critiche del web: ecco cosa è successo (Di martedì 15 settembre 2020) Giulia De Lellis dopo avere partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha voluto prendere le difese di Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne criticata aspramente per la sua partecipazione in Laguna. Giulia De Lellis difende una ex tronista dalle critiche Un programma televisivo non rende la persona che sei, nemmeno gli sbagli... L'articolo Giulia De Lellis difende ex tronista dalle feroci critiche del web: ecco cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 settembre 2020)Dedopo avere partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha voluto prendere le difese di Veronica Burchielli, exdi Uomini e Donne criticata aspramente per la sua partecipazione in Laguna.Deuna exUn programma televisivo non rende la persona che sei, nemmeno gli sbagli... L'articoloDeexdel web:proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Altro libro in arrivo? - blogtivvu : Giulia De Lellis difende ex tronista dalle feroci critiche del web: ecco cosa è successo - Ri_Ghetto : Altro libro in arrivo? - zazoomblog : Giulia De Lellis nuova vita senza Damante Parole piene di dolore per l’influencer - #Giulia #Lellis #nuova #senza… -