Future USA positivi aspettando Wall Street (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi si muovono al rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street. Il sentiment degli investitori a livello globale è sostenuto dai dati cinesi sulla produzione industriale, crescita al record di 8 mesi, e dall’ottimismo sulla ricerca del vaccino anti Covid-19. Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,78% a 28.089 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,85% a 3.401,12 punti. Su anche il Nasdaq che avanza dell’1,23% a 11.404,75 punti. I mercati restano in attesa del meeting della Federal Reserve di domani, la prima riunione del presidente Powell da quando ha annunciato la storica svolta sull’inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo. Sul fronte macro., è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Isugli indici statunitensi si muovono al rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di. Il sentiment degli investitori a livello globale è sostenuto dai dati cinesi sulla produzione industriale, crescita al record di 8 mesi, e dall’ottimismo sulla ricerca del vaccino anti Covid-19. Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,78% a 28.089 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,85% a 3.401,12 punti. Su anche il Nasdaq che avanza dell’1,23% a 11.404,75 punti. I mercati restano in attesa del meeting della Federal Reserve di domani, la prima riunione del presidente Powell da quando ha annunciato la storica svolta sull’inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo. Sul fronte macro., è ...

Benzinga_Italia : Un’occhiata ai #mercati: #futures #USA in territorio positivo, riunione #Fed e tutte le ultime #notizie… - FilBarbera : RT @MgMidu: Incendi USA e cambiamento climatico: 'Mentre gli incendi sulla costa ovest non sono insoliti, questi sono diversi: arrivano pri… - carlagiuly : RT @MgMidu: Incendi USA e cambiamento climatico: 'Mentre gli incendi sulla costa ovest non sono insoliti, questi sono diversi: arrivano pri… - paoloigna1 : RT @MgMidu: Incendi USA e cambiamento climatico: 'Mentre gli incendi sulla costa ovest non sono insoliti, questi sono diversi: arrivano pri… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi aspettando Wall Street Il Messaggero Indici mondiali in attesa della Fed, oggi raffica di dati macro

Alle 10:36 il Dax perde lo 0,09%, Cac40 sale dello 0,03%. Quotazione del Ftse Mib in calo dello 0,19% Bene le azioni Fca, +5,5% dopo nuovi accordi con Psa Futures Usa positivi, EUR/USD ancora a quota ...

Milioni di mascherine per andare a scuola, cari studenti, usate i cestini

Sette milioni di protezioni al giorno: dove finiranno? Al via la campagna «Non deve finire così» del Wwf nelle scuole, per unire la sicurezza alla sostenibilità ambientale ...

Milioni di mascherine gettate a terra? Cari studenti, usate i cestini

Mascherina sì, mascherina dipende, da cambiare ogni due o quattro ore. Al di là delle regole che cambiano a seconda della Regione e dell’istituto, le scuole hanno finalmente riaperto. Secondo gli ulti ...

Alle 10:36 il Dax perde lo 0,09%, Cac40 sale dello 0,03%. Quotazione del Ftse Mib in calo dello 0,19% Bene le azioni Fca, +5,5% dopo nuovi accordi con Psa Futures Usa positivi, EUR/USD ancora a quota ...Sette milioni di protezioni al giorno: dove finiranno? Al via la campagna «Non deve finire così» del Wwf nelle scuole, per unire la sicurezza alla sostenibilità ambientale ...Mascherina sì, mascherina dipende, da cambiare ogni due o quattro ore. Al di là delle regole che cambiano a seconda della Regione e dell’istituto, le scuole hanno finalmente riaperto. Secondo gli ulti ...