Coppa Italia, ecco gli orari del primo turno eliminatorio (Di martedì 15 settembre 2020) Con una nota, la Lega Serie A ha comunicato gli orari del primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021, che si giocherà tra il 22 e il 23 settembre. eccoli di seguito. 22 SETTEMBRE ore 14.30 Sudtirol-Sassari (vincente contro Salernitana) ore 20.30 Ternana-Albinoleffe (vincente contro Virtus Entella) 23 SETTEMBRE ore 15.30 Piacenza-Teramo (vincente contro Reggina) ore 16.00 Carpi-Casarano (vincente contro Pordenone) ore 16.30 Novara-Gelbison Vallo della Lucania (vincente contro Cittadella) ore 17.00 Pontedera-Arezzo (vincente contro Cremonese) Carrarese-Ambrosiana (vincente contro Venezia) Livorno-Pro Patria (vincente contro Vicenza) Catanzaro-Virtus Francavilla (vincente contro Chievo) ore 17.30 Bari-Trastevere (vincente contro Spal) ore 18.00 Juve ...

