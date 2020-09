Como: immigrato uccide a coltellate il prete amato dai poveri (Di martedì 15 settembre 2020) Il tragico omicidio si è consumato verso le 7 di mattina in Piazza San Rocco nel pieno centro di Como. Il sacerdote Don Roberto Malgesini aveva appena 51 anni Brutale omicidio a Como, dove un migrante ha assassinato un prete infliggendogli diverse coltellate. L’assassino è uno straniero senza fissa dimora con problemi psichici, che subito dopo aver compiuto il folle gesto si è costituito ai carabinieri. La vittima invece è Don Roberto Malgesini. Era noto in città per il suo impegno a favore delle persone in difficoltà, compresi i migranti. È stato trovato a terra con un’evidente ferita da arma da taglio nei pressi della parrocchia che gli era stata assegnata. I soccorsi purtroppo si sono rivelati vani, i medici non hanno potuto fare altro ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Il tragico omicidio si è consumato verso le 7 di mattina in Piazza San Rocco nel pieno centro di. Il sacerdote Don Roberto Malgesini aveva appena 51 anni Brutale omicidio a, dove un migrante ha assassinato uninfliggendogli diverse. L’assassino è uno straniero senza fissa dimora con problemi psichici, che subito dopo aver compiuto il folle gesto si è costituito ai carabinieri. La vittima invece è Don Roberto Malgesini. Era noto in città per il suo impegno a favore delle persone in difficoltà, compresi i migranti. È stato trovato a terra con un’evidente ferita da arma da taglio nei pressi della parrocchia che gli era stata assegnata. I soccorsi purtroppo si sono rivelati vani, i medici non hanno potuto fare altro ...

