Brad Pitt e Jennifer Aniston, la prima immagine della loro reunion virtuale (Di martedì 15 settembre 2020) La prima immagine di Jennifer Aniston e Brad Pitt, che si sono riuniti per il table read del film Fuori di testa, evento virtuale organizzato per beneficenza da Dane Cook. Sia Jennifer Aniston che Brad Pitt hanno preso parte al table read di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), evento virtuale di beneficenza di cui potete vedere un'immagine qui sotto, che ha quindi visto riuniti i due ex coniugi sullo schermo. Nelle scorse settimane è stato annunciato il "table read" benefico di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), un evento virtuale che ha riunito sullo schermo un gruppo di grandi star hollywoodiane che hanno letto alcune ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) Ladi, che si sono riuniti per il table read del film Fuori di testa, eventoorganizzato per beneficenza da Dane Cook. Siachehanno preso parte al table read di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), eventodi beneficenza di cui potete vedere un'qui sotto, che ha quindi visto riuniti i due ex coniugi sullo schermo. Nelle scorse settimane è stato annunciato il "table read" benefico di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), un eventoche ha riunito sullo schermo un gruppo di grandi star hollywoodiane che hanno letto alcune ...

