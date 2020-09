Antitrust, multa da 5 milioni a Poste per il caso delle raccomandate ingannevoli (Di martedì 15 settembre 2020) raccomandate ingannevoli, dall’Antitrust una multa da cinque milioni di euro a carico di Poste Italiane. L’Antitrust ha comminato una multa da cinque milioni di euro per Poste Italiane per il caso delle raccomandate ingannevoli. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accusa Poste di aver messo in atto una pratica commerciale scorretta nella promozione del servizio di consegna delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate. Antitrust, multa da 5 milioni ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020), dall’unada cinquedi euro a carico diItaliane. L’ha comminato unada cinquedi euro perItaliane per il. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accusadi aver messo in atto una pratica commerciale scorretta nella promozione del servizio di consegnae del servizio di Ritiro Digitaleda 5...

