Simone Gianlorenzi | chi è il marito di Stefania Orlando

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020)sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi che aprirà i battenti il prossimo 14 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo.è nota sul piccolo schermo per aver condotto dal 1997 al 2003 I Fatti Vostri e dal 1998 al 2005 Il Lotto alle Otto (cult i suoi spelling numerici del tipo "68, sei-otto).: chi è ildi14 settembre 2020 07:11.