La rivista Forbes ha pubblicato la Top Ten dei giocatori di calcio più pagati al mondo, sommando l'ingaggio e le altre entrate. In cima alla classifica c'è Lionel Messi, con 126 milioni di dollari all'anno; a seguire subito dopo c'è Cristiano Ronaldo, con 117. Terzo e quarto posto ad appannaggio del PSG, con Neymar (96 milioni) e Mbappé (42). Le cifre diventano via via più ragionevoli con Salah (37), Pogba (34), Griezmann (33), Bale (29) e Lewandowski (28). Chiude questa speciale classifica David De Gea, che nell'ultima stagione ha incassato 27 milioni di dollari.

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 739 3. Romario 734 4. Gerd M… - SVargasOK : ? Goles en 2020: -Cristiano Ronaldo: 27 -Robert Lewandowski: 25 -Erling Haaland: 21 -Ciro Immobile: 20 -Lionel Mes… - napolista : Messi e Cristiano Ronaldo sono stati ancora i calciatori più pagati dell'anno Forbes ha stilato la classifica dei d… - RobbyS65 : Accidenti se questo è un uomo e per lo più cristiano...--- siamo messi proprio bene.... ?? tristezza infinita ?? -

ROMA – Il numero dieci del Real Madrid Luka Modric ha parlato del possibile addio di un altro “diez”, ovvero Lionel Messi in un’intervista concessa ad AFP: “Sarebbe una gran perdita, come quando se n’ ...

