Maria Paola uccisa dal fratello, il fidanzato: "Perché Dio non ha chiamato me?" Parole struggenti dei familiari di Maria Paola Gaglione e soprattutto di Ciro, il fidanzato uomo tacciato di essere una donna. Maria Paola Gaglione è morta per amore. Il fratello Michele non sopportava che convivesse con un uomo che però si vestiva e si atteggiava da donna. Ciro Migliore, il fidanzato di Maria Paola, è disperato. "Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo, E Maria Paola mi ha sempre amato come uomo" – ha scritto su Instagram.

