Maltempo in Sicilia | il temporale di Catania degenera | alluvione lampo in città | centinaia bloccati in auto Tempesta anche su Malta FOTO

Il forte temporale che da stamattina sta colpendo Catania e la Sicilia orientale, è degenerato in mattinata in una vera e propria alluvione lampo. Sono infatti caduti ben 122mm di pioggia a Catania, 73mm a Lentini, 71mm a Mascalucia, 54mm a San Gregorio di Catania, 49mm a San Giovanni La Punta, 44mm a Nicolosi, 42mm ad Acitrezza, 35mm a Sant'Agata Li Battiati, 26mm a Francofonte, 24mm a Paternò e Trecastagni, 21mm ad Augusta. A Catania, i vigili del fuoco sono intervenuti in una decina di casi soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale. Tutte le squadre del comando provinciale dei

Migliora il sistema di illuminazione a Palermo. Al Giardino della Zisa è stato completato l'intervento di manutenzione ordinaria. Le attività hanno riguardato la riparazione di un circuito guasto lato ...

