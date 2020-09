Live non è la d’Urso, proposta indecente di Fabrizio Corona alla d’Urso (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante la prima puntata di Live non è la d’Urso, il super ospite Fabrizio Corona ne combina una delle sue: ecco la proposta indecente dell’ex paparazzo a Barbara d’Urso A Live non è la d’Urso è Fabrizio Corona show. L’ex re dei paparazzi, infatti, dopo essersi definito “Dio”, come si potrà leggere nel suo prossimo libro, che ha appena ultimato e di cui, ha dichiarato, va particolarmente orgogliosoArticolo completo: Live non è la d’Urso, proposta indecente di Fabrizio Corona alla d’Urso dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante la prima puntata dinon è la d’Urso, il super ospitene combina una delle sue: ecco ladell’ex paparazzo a Barbara d’Urso Anon è la d’Urso èshow. L’ex re dei paparazzi, infatti, dopo essersi definito “Dio”, come si potrà leggere nel suo prossimo libro, che ha appena ultimato e di cui, ha dichiarato, va particolarmente orgogliosoArticolo completo:non è la d’Urso,did’Urso dal blog SoloDonna

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna @carmelitadurso con una nuova stagione di @LiveNoneladUrso Siete pronti?… - fanpage : Cirio (Piemonte): “Non ritiro l’ordinanza, la febbre va misurata a scuola” - juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - Fra74111 : RT @lib_fv: Ascoltato Arcuri live che assicura di avere fatto uno sforzo ciclopico...che fortuna avere persone così dedite e capaci. Le mas… - gioporce : RT @fanpage: Vergallo (Anestesisti): “Coronavirus non è cambiato, meno morti grazie a diagnosi precoci” -