Highlights Sinner-Paire 6-2 6-1 | Internazionali BNL d’Italia 2020 VIDEO

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ildeglidel match tra Jannike Benoit, match valevole per il primo turno degliBNL d’Italia. Sul campo Pietrangeli il francese va sopra le righe e sfoggia un’ora davvero imbarazzante con lamentele e comportamenti poco sportivi. Il giovane azzurro non si lascia influenzare e chiude la pratica con il netto punteggio di 6-2 6-1.

sportface2016 : VIDEO - #Tennis #ATPKitzbuhel Gli highlights della vittoria di Jannik #Sinner al primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

Sportface.it

Il programma del match tra Laslo Djere e Jannik Sinner, valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2020. L’altoatesino, dopo aver sconfitto nettamente il tedesco Philipp Kohlsch ...US Open: Gracheva rimonta Mladenovic da 6-1 5-1. La francese manca 4 match point 2 Settembre 2020 US Open: i risultati del tabellone femminile 2 Settembre 2020 US Open, day-3: Osaka-Giorgi all’una in ...