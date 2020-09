Giovanni Toti attacca Azzolina: “Gli alunni scrivono in ginocchio” (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso“. Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, denuncia l’operato del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina postando una FOTO dei bambini di una scuola elementare del capoluogo ligure: i bambini sono costretti a scrivere sulle sedie in un’aula senza banchi. Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! pic.twitter.com/nLe6d5NYvb — Giovanni Toti ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Cara, questi sono glidi una classe genovese chein ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso“., presidente della regione Liguria, denuncia l’operato del ministro dell’Istruzione Luciapostando unadei bambini di una scuola elementare del capoluogo ligure: i bambini sono costretti a scrivere sulle sedie in un’aula senza banchi. Cara, questi sono glidi una classe genovese, chein ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! pic.twitter.com/nLe6d5NYvb —...

