Fondi Lega, teste: "Di Rubba uomo di fiducia e faceva parte dell'entourage di Salvini". Nove gli indagati in totale per l'affare del capannone (Di lunedì 14 settembre 2020) Corre l'indagine sui Fondi della Lega che ha, solo per ora, il suo pulsante nel presunto imbroglio portato a termine per la compravendita del capannone di Cormano acquistato dalla Lombardia Film Commission. Sono Nove in totale gli indagati per peculato. Oltre ai cinque ai quali è stata applicata la misura cautelare, tra cui i tre commercialisti di fiducia della Lega e il prestanome Luca Sostegni, figurano anche Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli, amministratori di società riconducibili ai professionisti finiti ai domiciliari. Ed è indagato, come si sapeva, anche l'imprenditore Francesco Barachetti. Iscrizione che emergono dalla richiesta di rogatoria in Svizzera depositata negli atti dell'indagine.

